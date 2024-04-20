



Скандалы не останавливают сторонников ультраправой партии в Германии

Тим Лохнер, столяр из города Пирна в бывшей Восточной Германии, решил баллотироваться на пост мэра и выбрал для этого ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD), что, по его мнению, увеличивало его шансы на победу. В декабре он набрал 38,5% голосов, опередив двух других кандидатов и став первым мэром от AfD.



Четыре месяца спустя, несмотря на падение поддержки партии на фоне многочисленных скандалов, Лохнер уверен в успехе AfD на предстоящих в июне выборах в Европейский парламент и на региональных выборах в Германии в сентябре.



В Пирне главными проблемами жителей остаются высокие цены на бензин, энергию и продукты питания. Лохнер считает, что из-за экономических трудностей избиратели продолжат поддерживать AfD.



К концу прошлого года партия находилась на втором месте после консерваторов, опережая социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, несмотря на скандалы, связанные с расизмом и пророссийской пропагандой, и даже судебное преследование одного из самых скандальных политиков партии, Бьорна Хёке, за использование запрещенного нацистского лозунга.



По словам Рюдигера Шмитт-Бека, профессора политологии в Университете Мангейма, скандалы оттолкнули некоторых избирателей, которые видели в AfD лишь протестную партию. Однако у партии остается много сторонников с ксенофобскими и авторитарными взглядами, которых данные события вряд ли затронут.



Жители Пирны разделились в своем отношении к партии. Некоторые выражают удовлетворение работой нового мэра, другие же протестуют против его ультраправых взглядов, подчеркивая важность противостояния таким идеям, исходя из истории Германии.