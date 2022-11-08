



Скандал в Италии: Мелони назначила замминистра, забавлявшегося свастикой

Публикация в итальянской газете фотографии нового заместителя министра инфраструктуры Италии Галеаццо Бигнами с нацистской повязкой на руке вызвала споры у общественности.



Снимок был сделан в 2005 году, и когда он спустя год была впервые опубликована, 47-летний юрист назвал это “беззаботной” забавой. В прошлый понедельник, в день приведения к присяге, Галеаццо Бигнами сказал, что теперь чувствует “глубокий стыд” за фотографию и осудил “любую форму тоталитаризма”, назвав нацизм “абсолютным злом”.



Марко Фурфаро, депутат от левоцентристской Демократической партии, назвал фото “неприличным оскорблением конституции, истории, памяти и жертв нацизма”, добавив: “Позор вам, Джорджия Мелони”.



Скандал разразился в период, когда итальянский премьер-министр Джорджия Мелони стремится дистанцироваться от связей своей партии с неофашистами.



Мелони имеет связи с Итальянским общественным движением MSI, неофашистской партией, сотрудничавшей еще с Муссолини. Ее партия Brothers of Italy тесно связана с MSI и использует идентичный логотип – трехцветное пламя.



Итальянские евреи обеспокоены тем, что избрание Мелони предвещает рост экстремистских настроений несмотря на то, что Мелони осудила фашизм и расовые законы 30-х годов, которые привели к преследованию евреев.