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Скандал в Германии: неизвестные рассылают письма-фейки от консульства Украины
09.12.2022 10:50 Раиса Вовк

Скандал в Германии: неизвестные рассылают письма-фейки от консульства Украины

В Германии неизвестные рассылают фейковые письма от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе. Дипломаты обратились к правоохранителям. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. 

По его словам, граждане Германии начали получать письма якобы от имени украинских дипломатов с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

В МИД подчеркнули, что подобные письма являются подделкой, а дипломатическое представительство не причастно к их отправке. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", - отметил Николенко.



Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломатические учреждения в 15 странах получили более 30 пакетов и писем с угрозами. 

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