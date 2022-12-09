



Скандал в Германии: неизвестные рассылают письма-фейки от консульства Украины

В Германии неизвестные рассылают фейковые письма от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе. Дипломаты обратились к правоохранителям. Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.



По его словам, граждане Германии начали получать письма якобы от имени украинских дипломатов с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.



В МИД подчеркнули, что подобные письма являются подделкой, а дипломатическое представительство не причастно к их отправке. Консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.



"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, которая имеет целью дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", - отметил Николенко.







Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломатические учреждения в 15 странах получили более 30 пакетов и писем с угрозами.