



Скандал между Польшей и Германией: Шольц грозит пограничным контролем

Между Германией и Польшей разгорелся скандал из-за незаконной выдачи сотни тысяч рабочих виз мигрантам. В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил вновь ввести пограничный контроль между странами. Об этом сообщает Bloomberg.



"Визовый скандал, который происходит в Польше, требует расследования. Я не хочу, чтобы Польша просто пропускала мигрантов", – заявил канцлер.

Шольц добавил, что обсудит этот вопрос с польским правительством, и поднял вопрос о возможности введения пограничного контроля с Польшей и другими соседними странами.



Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер заявила, что на границе с Польшей и Чехией могут быть введены временные меры. И Шольц, и Фезер ранее выступали против призывов к введению пограничного контроля, и эти комментарии свидетельствуют о том, что правительство вынуждено реагировать на растущее число нелегальных мигрантов.



По данным правительства, за первые восемь месяцев этого года убежище попросили более 204 тысяч беженцев, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным немецкой полиции, в первой половине этого года на границе с Польшей было задержано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.