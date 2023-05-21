



СК РФ заочно обвинила прокурора и судье МУС

Следственный комитет Российской Федерации 21 мая заочно предъявил обвинения главному прокурору Кариму Ахмаду Хану и судье Международного уголовного суда в Гааге Розарио Сальваторе Айтале.



Согласно сообщению пресс-службы СК РФ, прокурор обвиняется за "привлечение заведомо невиновного" к уголовной ответственности.



Кроме того, российские следователи обвиняют Хана в "приготовление к нападению на представителя иностранного государства".



В свою очередь, Айтале посчитали виновным в "заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства".



«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется", — сказали в СК, имея в виду преследование Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.



Напомним, Хана МВД России ранее объявило в розыск. Именно этот прокурор ранее выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

