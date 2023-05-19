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В РФ объявили в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
19.05.2023 17:16 Алина Груднева

В РФ объявили в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана.

Соответствующая карточка опубликована на сайте МВД.

Уточняется, что Хан объявлен в розыск "по уголовное статье", при чем, по какой именно, не раскрывается.

Что примечательно, именно Карим Хан выдал ранее ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В марте он объявил, что ордер будет действовать до конца жизни главы Кремля, пока тот не предстанет перед судом.

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