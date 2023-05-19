



В РФ объявили в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана.



Соответствующая карточка опубликована на сайте МВД.



Уточняется, что Хан объявлен в розыск "по уголовное статье", при чем, по какой именно, не раскрывается.



Что примечательно, именно Карим Хан выдал ранее ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В марте он объявил, что ордер будет действовать до конца жизни главы Кремля, пока тот не предстанет перед судом.



