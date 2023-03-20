



Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни, - прокурор Гааги

Ордеры на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.



Об этом рассказал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, пишет BBC.



По словам Хана, сначала суд планировал держать ордера на арест в тайне, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшие преступления. Как отметил прокурор, "С детьми нельзя обращаться как с военной добычей, их нельзя депортировать".



"Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или пока его не передадут в суд и не оправдают. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", - сказал он.



17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, по обвинению в депортации украинцев. Решение МУС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован.