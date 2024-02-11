Новости » Политика
Сирия пригрозила Израилю новой войной
11.02.2024 17:31 Алина Груднева

Сирия пригрозила Израилю новой войной

Сирия готова к новой войне против Израиля, который ведет противостояние против ХАМАСа.

Такое заявление сделал глава сирийского министерства иностранных дел Фейсал Микдад, встретившись с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, который посетил страну в рамках ближневосточного турне.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым", - пригрозил Микдад.

По данным IRNA, после встречи с главой МИД Сирии, иранский министр встретился с сирийским диктатором Башаром Асадом, с которым также обсудил ситуацию в Газе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы