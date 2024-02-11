



Сирия пригрозила Израилю новой войной

Сирия готова к новой войне против Израиля, который ведет противостояние против ХАМАСа.



Такое заявление сделал глава сирийского министерства иностранных дел Фейсал Микдад, встретившись с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, который посетил страну в рамках ближневосточного турне.



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"Сирия вела несколько войн против Израиля и готова к новым", - пригрозил Микдад.



По данным IRNA, после встречи с главой МИД Сирии, иранский министр встретился с сирийским диктатором Башаром Асадом, с которым также обсудил ситуацию в Газе.