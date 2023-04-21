



Синагогу Сиэтла осквернили за сутки до Дня памяти жертв Холокоста

По словам раввина конгрегации в Сиэтле, которая накануне Дня памяти жертв Холокоста подверглась акту вандализма, и оставила послание в виде антиизраильских граффити более чем на сутки как напоминание о ненависти, которая все еще существует в мире.



Это знакомая ситуация для Temple De Hirsch Sinai, последней крупной еврейской общины, расположенной в некогда активно еврейском районе города Капитолийский холм, прямо вверх по холму от центра города и исторического рынка Пайк-Плейс. Шесть лет назад историческая реформистская синагога также была помечена антисемитским граффити.



В синагоге заявили, что вандалы нарисовали ряд фраз и изображений в воскресенье вечером. Сообщения были размещены в огороженной части собрания, а это означало, что преступник должен был проникнуть на территорию синагоги, чтобы оставить их, а камеры видеонаблюдения засняли происходящее на видео.



Среди оставленных посланий: звезда Давида, слово "апартеид", фраза "Израиль солгал" и лицо с надписью "Я [sic] все еще здесь".



"Это было сделано очень обдуманно, с большой подготовкой", - сказал раввин Даниэль Вайнер в интервью Jewish Telegraphic Agency. "Они были очень беспечны и очень обдуманны в своих действиях. Это было сделано так, чтобы причинить как можно больше вреда".



ФБР и местное отделение полиции расследуют инцидент , но Вайнер сказал, что храм не сразу убрал граффити. Они хотели напомнить сообществу о существующих опасностях антисемитизма .



"Поскольку люди часто преуменьшают его значение среди различных "измов", я подумал, что важно понять, что даже в глубоко синем Сиэтле эти чувства, эти взгляды существуют", - сказал Вайнер. "И люди готовы действовать в соответствии с ними преступными способами".



Еще в 2017 году община подверглась актам вандализма, нанеся граффити с надписью "Холокост — это фальшивая история", где знак доллара вместо буквы "s" использовался как символ распространенного антисемитского образа, связывающего евреев с идеей изобретения Холокоста по финансовым причинам.



Тогда Вайнер также принял решение оставить граффити на день, прежде чем пригласить местных "артистичных подростков", чтобы покрыть его красочными позитивными фресками. В храме установлена мемориальная доска в память о тех фресках, которую вандал сорвал на этой неделе, хотя сами фрески остались нетронутыми.



Вайнер сказал, что сомневается, что эти два инцидента были совершены одним и тем же человеком. Он объяснил инцидент 2017 года с использованием фразы "фейковые новости", часто используемой бывшим президентом Дональдом Трампом, как "более прямое отражение ящика Пандоры, которое предыдущий президент отразил в нашем обществе". Он также не думает, что люди, атакующие храм, имеют какое-либо отношение к нему, а просто выбирают «"самое узнаваемое еврейское учреждение в городе", чтобы отразить ненависть к евреям и Израилю.



По словам Вайнера, прихожанам оба раза было ясно, что уровень поддержки, которую они получают от местного сообщества, намного перевешивает работу "маргинализированных ненавистников".



"Мы еще раз невероятно благодарны за огромную поддержку, которая подтверждает для нас, что подавляющее большинство людей в нашем сообществе поддерживают нас", — сказал он.



Синагога была не единственной, которая была покрыта граффити накануне Дня памяти жертв Холокоста. На этой неделе Большая синагога Барселоны также подверглась антиизраильским обращениям.



