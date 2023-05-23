



Симха Ротман: противники реформ сожгли страну

Глава комитета Кнессета по конституции и законодательству Симха Ротман дал интервью порталу Mako в котором опроверг слухи о том, что “правовая реформа мертва”.



Высокопоставленные чиновники коалиции недавно в закрытых беседах заявили, что реформа фактически снята с повестки дня, но Ротман не принимает эту информацию: "Я стараюсь не ориентироваться на заявления высокопоставленных чиновников. Кто хочет говорить от своего имени, пусть говорит от своего имени. Если не будет достигнуто никаких договоренностей, будь, то в доме президента или вне дома президента, мы будем двигаться вперед самостоятельно. Я не думаю, что мы можем дать право вето оппозиции. В Государстве Израиль существует демократия. Нас выбрало общество".



"Я не слышал, чтобы премьер-министр сказал "только по соглашению". Я слышал, как он сказал, что гораздо лучше достичь соглашения. Я не слышал, чтобы он произнес фразу "вето для оппозиции". Правительство остановилось. Означает ли это, что от реформы отказались? Что мы сдались? Я не согласен с такой интерпретацией. Коалиция будет продвигать реформу".



Как вы проведете реформу без согласия? Разве это не угроза незаряженным пистолетом?



"Слово "угроза" следует убрать с повестки дня. Единственные, кто угрожает, а некоторые из них еще и поджигают страну, впутывают в это ЦАХАЛ и пропагандируют невыполнение приказов, это партии, которые выступают против. Тот, кто действовал ответственно и решительно на этом пути, - это коалиция".



Есть ли у вас крайний срок для переговоров?



"Мне не нужно устанавливать крайний срок, так же как я не устанавливаю крайний срок для премьер-министра в борьбе с иранской угрозой или в войне с прожиточным минимумом. Это задача, которая ложится на всех нас. Руководство коалиции будет задавать темп".