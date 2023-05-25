



Симха Ротман объявил борьбу с "ужасными пытками прокуратуры"



Председатель конституционной комиссии Кнессета в воскресенье начнет борьбу против "юридических пыток", которым подвергаются подозреваемые из-за того, что расследования растягиваются на многие годы - и вызвал на слушания государственного прокурора Амита Исмана.



По мнению депутата Ротмана, общество страдает от “жестоких юридических пыток” из-за продолжительности полицейских расследований и особенно в отношении принятия решений после их рекомендаций.



Ротман также проведет дискуссию по поводу заявления полиции о том, что прокуратура препятствует предъявлению обвинений в преступлениях, связанных с подстрекательством к терроризму. Это связано с юридической необходимостью утверждения расследований юридическим советником правительства.





Согласно поправке к Уголовно-процессуальному закону, инициированной в 2016 году тогдашним министром юстиции Айелет Шакед, расследования уголовных преступлений, проводимые полицией, будут ограничены во времени. Тогда было решено, что "обвинительное заключение не будет предъявлено, если прошли сроки, указанные в процедурах и инструкциях, кроме как с согласия юридическим советником правительства".



Закон гласит, что министры юстиции и внутренней безопасности раз в два года будут отчитываться перед конституционной комиссией Кнессета о доле дел, в которых продолжительность процедур расследования и судебного преследования соответствует срокам, указанным в процедурах, и о количестве дел, в которых для предъявления обвинения требовалось согласие юридического советника.



Три года спустя были установлены процедуры и сроки, в частности, по мелким правонарушениям решение должно быть принято в течение шести месяцев, а по другим правонарушениям и тяжким преступлениям, наказуемым десятью годами лишения свободы, решение должно быть принято в течение 18 месяцев. Однако эти сроки не являются конечными, и окружные прокуроры и генеральный прокурор имеют право продлевать их.