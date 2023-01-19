



Силман пообещала бороться с загрязнением воздуха, воды и почвы в Гуш-Эционе

Министр охраны окружающей среды Идит Силман посетила Гуш-Эцион во время своего первого визита в Иудею и Самарию.



Министр встретилась с главой совета поселений и местными активистами.



Она была ознакомлена с целым рядом экологических проблем, с которыми сталкивается регион, включая загрязнение воздуха, а также почвы и воды сточными водами, борьбу с незаконными карьерами, проблемы, связанные с отходами и многое другое.



"Последствия незаконных свалок являются одним из примеров экологических преступлений, которые, к сожалению, широко распространены. Министерство охраны окружающей среды будет бороться за суверенитет и управление в Иудее и Самарии. Мы будем делать это, продвигая законодательство, которое усиливает экологический надзор и обеспечение соблюдения законов, создавая сдерживание экологических преступлений", - сказала Силман.