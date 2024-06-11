



Сикорский: в Калининграде могут быть около сотни атомных боеголовок

Россия может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде.



Такое предположение на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



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По словам главы польского внешнеполитического ведомства, угроза атаки России на Евросоюз является вполне реальной.



"Беларусь опять же рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз абсолютно вероятно", - считает Сикорский.



Он напомнил, что во время массированных обстрелов Украины на территорию Польши неоднократно залетали ракеты.



"Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши. Это очень близко. Опасность больше, чем некоторые люди об этом думают", — подчеркнул он.