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Сийярто пояснил, почему Венгрия дала заднюю в вопросе санкций против РФ
19.02.2024 19:32 Алина Груднева

Сийярто пояснил, почему Венгрия дала заднюю в вопросе санкций против РФ

Венгрия все же решилась не блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, как планировалось ранее.

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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Глава внешнеполитического ведомства пояснил такое решение тем, что на этапе подготовки получилось убрать из антироссийского санкционного пакета все пункты, "противоречащие венгерским интересам".

Другие подробности Сийярто о предстоящем голосовании раскрывать не стал.

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