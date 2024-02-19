



Сийярто пояснил, почему Венгрия дала заднюю в вопросе санкций против РФ

Венгрия все же решилась не блокировать 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, как планировалось ранее.



Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.



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Глава внешнеполитического ведомства пояснил такое решение тем, что на этапе подготовки получилось убрать из антироссийского санкционного пакета все пункты, "противоречащие венгерским интересам".



Другие подробности Сийярто о предстоящем голосовании раскрывать не стал.