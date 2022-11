Си Цзиньпин устроил публичную перепалку с Трюдо на G20

Председатель КНР Си Цзиньпин устроил перепалку с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По данным The Economic Times, это случилось в кулуарах саммита G20 на Бали.

Лидер КНР обвинил Трюдо в сливе их разговора в СМИ.

"Это неприемлемо. Так не ведется диалог", - сказал он.

В ответ Трюдо призвал его к диалогу и совместной работе.

"Давайте сначала создадим условия", – ответил Си Цзиньпин, прежде чем они пожали руки и разошлись.

По версии СМИ, причиной стычки стал их личный разговор, в ходе которого стороны обсуждали войну в Украине, Севернуюй Корею и предполагаемое вмешательстве Китая в выборы в Канаде.

Trudeau is captured interrupting Xi to tell him “We believe in free and open and frank dialogue and that is what we will continue to have.” The conversation is brief and the two shake hands before parting ways. https://t.co/eYh8H1zoCg