



Си Цзиньпин сказал, для чего нужно создание "государства Палестина"

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к созданию "независимого палестинского государства".



По его словам, это необходимо для достижения глобальной безопасности.



"Палестинский вопрос лежит в основе ближневосточной проблемы, а суть палестино-израильского конфликта заключается в давно назревшей реализации законного национального права палестинского народа на создание независимого государства", — сказал Си Цзиньпин.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он призвал мировое сообщество принять срочные меры для решения палестино-израильского конфликта. Глава КНР также призвал Совбез ООН взять на себя ответственность и приложить все усилия для содействия полноценному прекращению огня между Израилем и ХАМАСом.



"Единственный реальный способ решить палестинский вопрос – это создание независимого палестинского государства, которое будет пользоваться полным суверенитетом на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", – резюмировал он.