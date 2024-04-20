



Си Цзиньпин проводит крупнейшую с 2015 года реорганизацию китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился провести крупнейшую с 2015 года реорганизацию вооруженных сил страны, которая затронет силы, отвечающие за возможности, в том числе кибервойны.



Китай прекращает деятельность Сил стратегической поддержки, созданных более восьми лет назад для расширения возможностей в области космической, кибернетической, политической и электронной войны, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.



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Господин Си, в свою очередь, создает новое подразделение под названием Силы информационной поддержки. Аэрокосмические и кибернетические подразделения, ранее входившие в состав Сил стратегической поддержки, теперь будут организационно параллельны вновь созданным Силам информационной поддержки, говорится в заявлении Министерства обороны.



Подтверждая руководящую роль Коммунистической партии в армии, г-н Си сказал, что новые силы будут оказывать "ключевую поддержку в координации создания и использования кибернетической информационной системы".

