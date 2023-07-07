



Си Цзиньпин призывает военных Китая “углубить” планирование боевых действий

Глава Китая Си Цзиньпин призвал своих военных "углубить" планирование боевых действий , чтобы увеличить шансы на победу в реальных боях. Об этом пишет китайское информационное агентство Xinhua.



По словам китайского лидера, “мир вошел в новый период потрясений и перемен”, а ситуация с безопасностью Китая стала более нестабильной. Си сделал свои заявления во время визита в командование Восточного театра действий



Это командование расположено в штаб-квартире в провинции Цзянсу и отвечает за безопасность восточного Китая, включая Восточнокитайское море и Тайваньский пролив.



МИД Тайваня прогнозирует возможное нападение Китая в 2027 году. Глава ведомства заявлял в апреле 2023 года, что Тайвань воспринимает китайскую военную угрозу очень серьезно. В разведке США также считают, что Си Цзиньпин приказал военным готовиться к 2027 году для возможного силового захвата острова.



Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает Тайвань – остров с населением 24 миллиона – как часть своей территории. Пекин пообещал воссоединить остров с материковой частью Китая. Напряжение вокруг Тайваня заметно выросло в 2022 году.



Президент Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая. Между тем, китайский лидер Си Цзиньпин увеличил оборонный бюджет.