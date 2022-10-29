



Швеция инициировала создание объединенной с соседями армии

Глава парламентского комитета по обороне Швеции и экс-министр обороны Петер Хультквист предложил создать объединенную армию Норвегии, Финляндии и Швеции, чтобы защитить территории Северного Калотта.



Речь идет о землях, расположенных севернее полярного круга.



"Мы серьезно настроены в НАТО сделать все, что от нас зависит для качественного планирования в Скандинавии. И очень важной задачей будет координация Вооруженных сил Швеции, Норвегии и Финляндии на севере Скандинавского полуострова, чтобы на практике эти силы могли функционировать как единая армия", — подчеркнул глава комитета.



Хультквист добавил, что шведские военные могли бы защищать границы Финляндии с Россией, поскольку "это общая ответственность".



"НАТО — это коллективная ответственность, в Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг-другу. Мы уже планируем кое-что совместно с Финляндией, поскольку Россия будет серьезной проблемой для Запада и в дальнейшем", — резюмировал он.