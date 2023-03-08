



Штрафы в 500 шекелей: Полиция готовится к массовым беспорядкам

Завтра , 9 марта, полиция будет работать в 130 различных центрах по всей стране, где ожидаются беспорядки в связи с проведением "Дня сопротивления диктатуре" против законодательства о правовой реформе.



Около 3 000 полицейских будут размещены по всей стране, в том числе в аэропорту Бен-Гурион, который, как ожидается, станет центром протеста. Причина - опасения полиции, что протестующие попытаются сорвать поездку премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его супруги в Рим, заблокировав транспортные пути, ведущие к Бен-Гурион.



В ходе обсуждения оценки ситуации, проведенного начальником полиции Израиля, было решено, что любой водитель, намеренно замедляющий движение в районе аэропорта или на других главных дорогах - получит штраф в размере 500 шекелей и 4 штрафных балла. Исполнять это решение будет полиция, которой также поручено бороться с протестами и перекрытием дорог.