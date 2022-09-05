



Штайнмайер о теракте в Мюнхене: "Мы тоже несем ответственность"

Выступая на церемонии, посвященной 50-летию теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия должна нести определенную ответственность за нападение, в результате которого погибли 11 израильтян.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Сегодня день печали, воспоминаний и размышлений", - подчеркнул немецкий президент.



По словам Штайнмайера, немецкие полицейские "катастрофически не смогли" защитить израильских спортсменов и спасти их после того, как они были взяты в заложники палестинскими террористами.



"Это признание запоздало", - признал лидер Германии.



Штайнмайер подчеркнул, что хотя палестинские террористы несут ответственность за убийства 11 израильтян, "это не оправдывает нас; мы несем ответственность за то, что не предотвратили то, что должны были предотвратить".