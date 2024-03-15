



Шольца дожали: Германия усилит поддержку Украины

Канцер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, прошедшей сегодня в Берлине, заявил об усиленной поддержке для Украины.



Шольц сказал, что страны будут покупать больше оружия для Украины на мировом рынке. Канцлер подчеркнул, что они вместе с партнерами будут наращивать производство оружия в Украине.



Немецкий канцлер заметил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что поддержка Украины в Европе не уменьшится, и они будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.



Веймарский треугольник - это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко дискутируются вопросы по Украине.



Отметим, что несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".