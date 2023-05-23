



Шольц: Война закончится членством Украины в Евросоюзе

Война России против Украины закончится тем, что страна станет полноправным членом Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Die Welt.



По словам главы немецкого правительства, он уверен в том, что России не удастся одержать победу в войне против Украины.



"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз в качестве полноправного члена", - подчеркнул Шольц.



Он также отметил что его партия социал-демократов, которая сейчас входит в правящую коалицию, поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.



Стоит заметить, что Украина в 2022 году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Для того, чтобы стать полноправным членом блока, Украине необходимо выполнить еще ряд условий.



При этом официальные представители нашей страны рассчитывают, что уже в этом году могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Более детально о пути нашей страны в Евросоюз можете узнать в материале РБК-Украина.