



Шольц вновь подцепил коронавирус

Канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный тест на коронавирус.



"Это явно не тот сюрприз, которому я обрадовался. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски", - сообщил он в своем аккаунте в соцсети Х.



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Немецкий канцлер отметил, что у него проявились слабо выраженные симптомы. В связи этим Шольц надеется на том, что болезнь будет протекать легко и без осложнений. Он предупредил, что из-за коронавируса ему придется работать из дома какое-то время.



Стоит отметить, что сейчас во всем мире вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Сам Шольц болел в сентябре прошлого года.