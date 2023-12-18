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Шольц вновь подцепил коронавирус
18.12.2023 14:11 Алина Груднева

Шольц вновь подцепил коронавирус

Канцлер Германии Олаф Шольц получил положительный тест на коронавирус.

"Это явно не тот сюрприз, которому я обрадовался. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски", - сообщил он в своем аккаунте в соцсети Х.

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Немецкий канцлер отметил, что у него проявились слабо выраженные симптомы. В связи этим Шольц надеется на том, что болезнь будет протекать легко и без осложнений. Он предупредил, что из-за коронавируса ему придется работать из дома какое-то время.

Стоит отметить, что сейчас во всем мире вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Сам Шольц болел в сентябре прошлого года.

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