



Шольц: страны НАТО могут передать Украине дополнительные Patriot

Украина может получить от партнеров по НАТО еще шесть систем Patriot.



По данным Еврокомиссии, такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.



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"Мы уже предоставили две системы, теперь мы поставили и третью, и мы являемся страной, которая делает наиболее существенный вклад в это дело. Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, - это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения", - отметил он.



По словам Шольца, в НАТО дали понять, что готовы передать Украине дополнительные системы, чтобы та могла защитить себя от атак со стороны РФ.



"Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них - наша. Мы надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", - добавил он.