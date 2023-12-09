



Шольц: Россия упразднила соглашения последних лет о мире и безопасности в Европе

Шольц, выступая на партийном съезде, обвинил Россию в разрушении безопасности в Европе.



“Россия вторглась в Украину. Ужасное нападение на гражданок и граждан Украины. Ужасное нападение со стороны страны, имеющей и так самую большую территорию в Европе, со стороны ядерного государства на второе по площади государство Европы. И в непосредственной близости от нас.



Этим нападением Россия упразднила все соглашения последних десятилетий о мире и безопасности в Европе, когда страны договорились не изменять европейские границы с помощью насилия.



Мы не хотим жить в мире, где большая страна доминирует и определяет, что происходит в маленькой стране по соседству, руководит там, в частности, внутренней политикой. Мы не хотим, чтобы маленькие страны боялись больших. Это и есть мир и безопасность в Европе”.

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Среди планов Германии Шольц упомянул рост оборонных расходов Германии и возможностей бундесвера, принятие новых членов в НАТО, укрепление единства Евросоюза, НАТО и G7.

