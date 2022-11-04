



Шольц просил главу КНР положить конец войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц просил председателя КНР Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию, чтобы положить конец ее войне»э против Украины.

Об этом сообщает AFP.

"Я сказал президенту Китая, что для его страны важно оказывать влияние на Россию. Это касается необходимости соблюдения принципов Устава ООН, который мы все подписали", - сказал он.

По словам Шольца, это касается таких принципов, как суверенитет и территориальная целостность, которые также важны для Китая.