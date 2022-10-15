



Шольц предложил реформировать ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил реформировать Европейский союз и постепенно отменить принцип единодушия при принятии решений во внешней политике.



"Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - сказал он.



Шольц призвал партнеров к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил.