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Шольц предложил реформировать ЕС
15.10.2022 18:15 Александр Юзовский

Шольц предложил реформировать ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил реформировать Европейский союз и постепенно отменить принцип единодушия при принятии решений во внешней политике.

"Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - сказал он.

Шольц призвал партнеров к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил.

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