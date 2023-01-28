



Шольц после решений по танкам назвал истинные цели Германии в отношении РФ

Правительство Германии гарантирует своим гражданам безопасность и призывает доверять решению касательно передачи Украине танков Leopard 2. Поскольку наша цель одна – не дать РФ двинуть границы силой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.



"Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда согласовываются на международном уровне", – заявил Шольц, обращаясь к гражданам Германии.



Он подчеркнул, что с начала российского вторжения в Украину его правительство всегда руководствовалось тремя основными линиями.



"А именно: делать то, что необходимо, чтобы поддержать Украину, избегать эскалации, поскольку между Россией и НАТО не может быть войны и действовать в координации с союзниками Германии, в частности, США", – уточнил Шольц.



По его словам, именно этими принципами он руководствовался и при принятии решения о поставках в Украину основных боевых танков Leopard.



"Наша цель ясна: не дать России силой изменять границы", – подчеркнул Шольц.