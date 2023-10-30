



Шольц о гибели гражданки ФРГ в Израиле: это доказывает варварство ХАМАСа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на новость о жестоком убийстве в Израиле гражданки Германии Шани Лук террористами ХАМАСа.



"Новости о смерти Шани Лук ужасны. Ее жестокое убийство доказывает варварство ХАМАСа", - сказал Шольц.



Немецкий канцлер выразил глубочайшие соболезнования семье погибшей девушки. Напомним, что она была похищена с фестиваля в Реим. Лишь 30 октября официально было объявлено о ее гибели после получения результатов ДНК-тест с найденной кости черепа.



Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя это трагическое известие, сказал, что эти "садистские животные отрубили ей голову".

