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Шольц о гибели гражданки ФРГ в Израиле: это доказывает варварство ХАМАСа
30.10.2023 17:22 Алина Груднева

Шольц о гибели гражданки ФРГ в Израиле: это доказывает варварство ХАМАСа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на новость о жестоком убийстве в Израиле гражданки Германии Шани Лук террористами ХАМАСа.

"Новости о смерти Шани Лук ужасны. Ее жестокое убийство доказывает варварство ХАМАСа", - сказал Шольц.

Немецкий канцлер выразил глубочайшие соболезнования семье погибшей девушки. Напомним, что она была похищена с фестиваля в Реим. Лишь 30 октября официально было объявлено о ее гибели после получения результатов ДНК-тест с найденной кости черепа.

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя это трагическое известие, сказал, что эти "садистские животные отрубили ей голову".
 

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