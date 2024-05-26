



Шольц не даст Украине Taurus - нет потребности

Во время мероприятия “Гражданский диалог” в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит причин для расширения зоны возможного использования Украиной западного оружия.



Существуют “четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной, и они работают”, заявил Шольц.



Канцлер подчеркнул, что его цель — “не допустить начала большой войны”. Поставки немецкого оружия для самообороны Украины также служат “предотвращению эскалации войны, войны между Россией и НАТО”.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса отменить запрет на использование поставленного Украине оружия для ударов по военным объектам в России.



А тем временем Россия, опираясь на гарантии Шольца (он ведь против) о безнаказанности, ударила вчера по Харькову. В выходной день. По строительному гипермаркету и по городскому парку. Погибло более 14 человек. Но это же не у Шольца погибло, а где-то там… в далекой Украине, где все, по его мнению, в порядке.

