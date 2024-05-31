



Шольц и 20 000 слонов из Ботсваны. На письма из Африки теперь не отвечают

Досаднейшее недоразумение между правительством Германии и Ботсваны начало серьезно мешать экономическому взаимодействию между странами. Случилось все чуть больше месяца назад, в апреле, когда правительство Германии решило ограничить ввоз сувенирной охотничьей продукции из Африки, опираясь на фактор гуманности.



Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке заявил, что правительство рассматривает возможность введения запрета или ограничения на ввоз охотничьих трофеев из Африки. Тогда президент Ботсваны Мокгвитси Масиси заявил, что страна страдает от перенаселения слонов, и пообещал отправить “в качестве подарка” в Германию 20 тысяч слонов.



И вот, говорят, что именно после этого канцлер Германии Олаф Шольц перестал реагировать на письма своих африканских коллег. Письма президентов Ботсваны, Намибии и Анголы так и не получили ответов.



Правительство Ботсваны сообщило BILD, что последнее письмо главе правительства Германии было отправлено 15 марта.



Не отвечают на эти письма из Африки напрасно, ведь там идет речь о сертификации алмазов. Канцлера просят обратить внимание на “серьезные последствия” решения стран G7 о том, что алмазы из Африки в будущем должны сертифицироваться не только в Ботсване, но и в Антверпене.



“До сих пор Ботсвана не получила ответа. Мы всё ещё пытаемся поговорить с правительством, мы не теряем надежды»” — сказал BILD посол Ботсваны в Германии Джон-Томас Дипоу.



В администрации главы правительства ФРГ не отрицают, что получили письма из африканских стран. Но “конфиденциальное общение канцлера с главами других государств и правительств не обсуждается”.



“Тот факт, что правительство Германии игнорирует письма глав государств и министров в условиях дипломатического кризиса, является разрушительным. Ущерб отношениям с Африкой огромен”, — сказал BILD бывший посол ФРГ в нескольких африканских странах Фолькер Зайц.



