



Шольц ответил противникам поставок оружия Украине



Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Мюнхене резко отреагировал на попытки приверженцев ультраправой партии АдГ сорвать митинг. Они, в частности, требовали прекратить помощь Украине, сообщают DPA и DW.



"Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну, - не имеет ничего общего с пацифизмом. Те, кто пришел на площадь как "голуби мира", - на самом деле "грешные ангелы из ада", защищающие разжигателя войны Владимира Путина", - заявил Шольц.



Он назвал правильным тот факт, что Германия с рядом других государств поддерживает Украину против империалистического нападения.



"Это также предполагает то, что мы поставляем оружие", - добавил канцлер и подчеркнул, что в то же время государства НАТО делают все, чтобы не допустить прямой эскалации с Россией.



Выступление Шольца связано с грядущими выборами в федеральной земле Бавария, которые пройдут через шесть недель. Его Социал-демократическая партия имеет 9-11% поддержки, которую связывают, прежде всего, с неудачной политикой федерального правительства.

