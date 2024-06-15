



Шольц: без России мира не добиться

Без привлечения России мира добиться не получится, поскольку именно она продолжает войну против Украины.



Такое заявление на полях саммита мира в Швейцарии сделал канцдер Германии Олаф Шольц.



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"Мир в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывать, что пока мы говорим, Россия продолжает вести войну. Мы все знаем, что она могла бы завершить войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска", - подчеркнул он.



По словам Шольца, без "дорожной карты" к справедливому миру легитимизируется захват Россией украинской территории. Он считает, что это может привести к новому замороженному конфликту.