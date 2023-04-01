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Шойгу пообещал армии РФ нарастить поставки боеприпасов
01.04.2023 12:53 Алина Груднева

Шойгу пообещал армии РФ нарастить поставки боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал воюющим в Украине военным нарастить объемы поставок "востребованных боеприпасов".

По данным "РИА Новости", такое заявление он сделал в субботу, 1 апреля, во время совещания в штабе объединенной группировки российских войск.

"Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию", - сказал он.

По словам Шойгу, количество выпускаемой продукции "выросло кратно". Он пояснил, что речь идет как об обычных, так и о высокоточных боеприпасах.

"Все это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения "специальной военной операции", - добавил он.
 

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