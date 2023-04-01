



Шойгу пообещал армии РФ нарастить поставки боеприпасов

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал воюющим в Украине военным нарастить объемы поставок "востребованных боеприпасов".



По данным "РИА Новости", такое заявление он сделал в субботу, 1 апреля, во время совещания в штабе объединенной группировки российских войск.



"Объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию", - сказал он.



По словам Шойгу, количество выпускаемой продукции "выросло кратно". Он пояснил, что речь идет как об обычных, так и о высокоточных боеприпасах.



"Все это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения "специальной военной операции", - добавил он.

