



Шесть стран ЕС призвали Израиль прекратить расширение поселений

Шесть европейских стран: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша и Испания в субботу осудили недавние атаки палестинских боевиков, в результате которых погибли израильские граждане в Иудее и Самарии. Также страны призвали Израиль остановить расширение поселений на этой территории.



“Мы настоятельно призываем правительство Израиля отменить свое недавнее решение о начале строительства более 7000 единиц жилья для поселений в Иудее и Самарии и легализовать поселенческие аванпосты“, — говорится в совместном заявлении Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Испании.



В пятницу посланник Европейского союза в палестинцах призвал к ответственности и привлечению виновных к ответственности после беспорядков, совершенных израильскими поселенцами, в ходе которых был убит палестинец и сожжены десятки домов, магазинов и автомобилей.



Ранее, в пятницу посланник Европейского Союза по делам палестинцев призвал к ответственности и привлечению виновных к ответственности после беспорядков, в ходе которых был убит палестинец и сожжены десятки домов, магазинов и автомобилей.



