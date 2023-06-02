



Шендеровича не пустили в Грузию и отправили в Израиль

Публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), который собирался выступить в Тбилиси и Батуми, не пустили в Грузию, сообщил блогер Николай Левшиц.



Левшиц рассказал в Telegram со ссылкой на организаторов выступлений, что Шендеровича “развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел”. Как указал блогер, “Шендерович был в Грузии несколько раз, при этом в последний, всего несколько месяцев назад”, пишут российские СМИ.



Напомним, проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича, ранее обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами. Он также заявил, что Россия – “все-таки наша страна”, а российские военнослужащие – “наши ребята”. Публицист был внесен в базу скандально известного украинского сайта “Миротворец” (запрещен в России решением суда).

