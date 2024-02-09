



Шариф одерживает победу на всеобщих выборах в Пакистане

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил сегодня, 9 февраля что его партия получила больше всего мест на прошедших накануне всеобщих выборах, но недостаточно, чтобы сформировать правительство.



Однако официальные результаты показали, что независимые кандидаты, поддерживаемые находящимся в тюрьме бывшим премьер-министром Имраном Ханом, получили неожиданно большое количество мест.



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На момент выхода газеты Morning Star в печать Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ-Н) Шарифа получила 59 мест в Национальной ассамблее, а независимые кандидаты - 86 мест из 266 в нижней палате.



Еще 70 мест в 336-местном законодательном органе зарезервированы для женщин и представителей меньшинств.

