



Шантаж не помог: ЕК не разморозила €10 млрд для Венгрии

Европейская комиссия отказалась разморозить 10 млрд евро для Венгрии и ждет последнего шага со стороны Будапешта, чтобы разблокировать доступ к средствам, которые были заморожены после того, как премьер-министр Виктор Орбан нанес ущерб демократической системе сдерживаний и противовесов.



В ЕК заявили, что последние судебные реформы Венгрии сначала должны быть опубликованы в официальном журнале страны, чтобы они вступили в силу, что затем позволит разморозить до 10 млрд евро помощи развития Будапешта из общего бюджета блока, сообщает Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Блок ожидал, что разблокировка денег поможет повлиять на премьер-министра Виктора Орбана. Но его старший помощник потребовал сумму до 30 млрд евро.



В ЕК отреагировали по дальнейшему повышению ставок, поскольку ЕС вовлечен в борьбу с углубляющейся Венгрией из-за поддержки Украины, на которую Орбан угрожает наложить вето на саммите лидеров блока в Брюсселе 14-15 декабря.



Ранее Венгрия заявила, что согласится не налагать вето на предложение Евросоюза по выделению финансирования для Украины в размере 50 млрд евро, но Брюссель должен разморозить назначенные для Венгрии 30 млрд евро, напоминает Корреспондент.net.



Как известно, премьер Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза для Украины, а также дальнейшее движение нашей страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

