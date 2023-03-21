



Шабтай ответил Амасалему и Нетаниягу

В своей речи, произнесенной 21 марта на конференции, проходившей в Совете Даром Шарон, начальник полиции Израиля прокомментировал нападки, прозвучавшие в его адрес со стороны политиков.



Шабтай сказал, что "сила полиции в демократической стране заключается в ее способности позволить каждому гражданину осуществлять свою законную свободу слова, протеста и самовыражения. Полиция Израиля работает над тем, чтобы сбалансировать свободу протеста со свободой передвижения. Полиция Израиля - аполитична, и полиция останется аполитичной. Мы преданы Государству Израиль, всем его гражданам и его законам, так мы действовали и так мы будем действовать в будущем."



Вчера, в начале заседания кабинета министров, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился с посланием к начальнику полиции. Он обратился к руководителям системы безопасности и правоохранительных органов, включая Шабтая, и сказал, что ожидает от начальника полиции "соблюдения закона, предотвращения насилия и блокирования дорог, а также обеспечения повседневной жизни граждан государства", на фоне фотографий с шоссе Аялон в ходе недавних протестов против правовой революции.