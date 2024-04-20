



Северная Корея провела ракетные испытания

Северная Корея заявила, что испытала "сверхбольшую" боеголовку крылатой ракеты и новую зенитную ракету в западном прибрежном районе, расширяя военный потенциал в условиях углубляющейся напряженности в отношениях с США и Южной Кореей.



Северокорейские государственные СМИ сообщили, что ракетное управление страны провело "испытание мощности" боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты Hwasal-1 Ra-3, и испытательный запуск зенитной ракеты Pyoljji-1-2. В сообщении говорится, что в ходе испытаний была достигнута "определенная цель".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



На фотографиях, опубликованных официальным Центральным агентством новостей Кореи, видно, как по меньшей мере две ракеты были выпущены из пусковых установок на взлетно-посадочной полосе.

