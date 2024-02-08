



Северная Корея прекращает экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Верховное народное собрание Северной Кореи проголосовало за отмену всех соглашений с Южной Кореей о развитии экономического сотрудничества, сообщило в четверг, 8 февраля официальное информационное агентство КНДР KCNA.



Собрание, которое принимает официальные решения правящей Трудовой партии, также проголосовало за отмену законов, регулирующих экономические связи с Сеулом, включая специальный закон о работе туристического проекта на горе Кумган.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Туры на живописную гору к северу от восточной границы были символом экономического сотрудничества, которое началось в период взаимодействия между двумя Кореями в начале 2000-х годов и привлекло около 2 миллионов южнокорейских посетителей.



Проект был приостановлен в 2008 году после того, как южнокорейский турист, зашедший в запретную зону, был застрелен северокорейскими охранниками.



Hyundai Asan, филиал конгломерата Hyundai Group, который инвестировал более 750 миллиардов вон (564 миллиона долларов) в разработку проекта Кумган, отказался комментировать сообщение.



Министерство объединения Южной Кореи, которое поддерживает отношения с Пхеньяном, заявило, что действия Севера не удивительны и только углубят его изоляцию. Сеул не признает односторонний шаг, добавил чиновник.

