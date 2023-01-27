



Северная Корея: "Мы всегда будем в одном окопе с Россией"

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, высказалась о ситуации в Украине и поддержала Россию.



Она заявила, что именно США, которые "накачивают Украину вооружениями", стимулируют эскалацию конфликта. По словам Ким Ё Чжон, Северная Корея всегда будет на стороне России, сообщают РИА Новости.



"Глубоко озабочена поведением США, приводящих к эскалации войны поставками Украине боевых оснащений для наземной атаки, и решительно осуждаю это... Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", - заявила Ким Ё Чжон.