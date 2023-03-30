



Северная Корея казнит людей за южнокорейские видео, наркотики и религию

Северная Корея казнит людей за наркотики, распространение видеороликов южнокорейских СМИ и религиозную деятельность. В отчете, опубликованном в четверг Южной Кореей, говорится, что таким образом КНДР душит права человека и свободу своих граждан, пишет Reuters.



Министерство объединения Южной Кореи, которое занимается межкорейскими делами, составило 450-страничный отчет на основании показаний, собранных с 2017 по 2022 год от более чем 500 северокорейцев, бежавших со своей родины.



"Право граждан Северной Кореи на жизнь, по-видимому, находится под серьезной угрозой", — говорится в отчете министерства.



"Казни широко применяются за действия, которые не оправдывают смертной казни, включая преступления, связанные с наркотиками, распространение южнокорейских видео, а также религиозную и суеверную деятельность".



Северная Корея отвергла критику, как часть заговора с целью свержения своих правителей.



В отчете подробно рассказывается о безудержных нарушениях прав человека со стороны государства в общинах, лагерях для военнопленных и в других местах, включая публичные казни, пытки и произвольные аресты.



Министерство сообщило, что в местах содержания под стражей регулярно происходят казни и пытки, а некоторые люди были казнены без суда и следствия после того, как их поймали при попытке пересечь границу.



Доклад появился, когда Южная Корея стремится подчеркнуть неспособность своего изолированного соседа улучшить условия жизни, одновременно стремясь увеличить свои ядерные и ракетные арсеналы.



Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль сказал, что отчет должен лучше проинформировать международное сообщество об "ужасных" злоупотреблениях Севера, заявив, что КНДР не заслуживает "ни цента" экономической помощи, пока она преследует свои ядерные амбиции.

