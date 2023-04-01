



Сестра Ким Чен Ына: Украина хочет получить ядерное оружие

Сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чен обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие.



Об этом 1 апреля сообщило информационное агентство ЦТАК.



Уточняется, что такое заявление последовало за публикацией петиции, направленной президенту Украины.



По словам сестры Ким Чен Ына, петиция к Владимиру Зеленскому, собравшая 611 подписей, которая содержит призыв к размещению ядерного оружия от США или превращению Украины в государство с собственным ядерным вооружением, является "политическим заговором Офиса президента".





