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Сестра Ким Чен Ына: Украина хочет получить ядерное оружие
01.04.2023 17:53 Алина Груднева

Сестра Ким Чен Ына: Украина хочет получить ядерное оружие

Сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чен обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие.

Об этом 1 апреля сообщило информационное агентство ЦТАК.

Уточняется, что такое заявление последовало за публикацией петиции, направленной президенту Украины.

По словам сестры Ким Чен Ына, петиция к Владимиру Зеленскому, собравшая 611 подписей, которая содержит призыв к размещению ядерного оружия от США или превращению Украины в государство с собственным ядерным вооружением, является "политическим заговором Офиса президента".


 

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