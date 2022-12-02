



"Серая зона". Источник богатств нового главы Яадут А-Тора



Еще несколько месяцев назад большинство людей не слышали об Ицхаке Гольдкнопфе. Когда он был неожиданно назначен вместо Лицмана главой Яадут А-Тора, многим потребовалось время, чтобы научиться правильно произносить его имя.



Несколько месяцев назад в прессе стало мелькать появилось почти неизвестное ранее имя - 72-летний Ицхак Гольдкнопф, председатель партии Яадут А-Тора. Он - член знаменитой среди ультраортодоксов семьи деловых людей, женат на Ривке, и у них десять детей. В отличие от своего предшественника в роли Якова Лицмана, Гольдкнопф - очень состоятельный человек. Никто точно не знает, сколько у него денег, но в ультраортодоксальном обществе поговаривают, что его состояние оценивается в сотни миллионов.



"Он второй по богатству политик после Нира Барката, это что-то сумасшедшее", - заявил обозреватель 12-го канала Амит Сегал, но Гольдкнопф опроверг его слова: "Не то что у меня нет 450 миллионов, у меня нет и 4 миллионов. Я работал, моя жена работает, у нас приличная зарплата, у нас есть наша квартира, у нас есть еще одна квартира, которая у нас была раньше - и я не должен отвечать каждому штинкеру который что-то напукает?"



Гольдкнопф живет в Иерусалиме, в ультраортодоксальном районе, который по иронии судьбы носит имя военного городка, который находился там раньше - Шнеллер. "Тот, у кого в подчинении 10 000 сотрудников, в конечном итоге является обеспеченным человеком и, возможно, даже богатым, - объясняет ультраортодоксальный журналист Исраэль Коэн, - и для этого ему нужно жить не в лачуге, не в каком-нибудь подвале или на чердаке, а в роскошной квартире". Помимо этого, Гольдкнопф, он обладает прекрасной вещью - именно в глазах светских, я думаю, мы должны любить его за своего рода гедонизм, любовь к хорошей жизни, красивой жизни".



"Он не такой, как например Гафни, его партнер: аскет, который носит один и тот же костюм уже 40 лет, и приходилось покупать ему туфли на ночь, чтобы переодевать для него, потому что он консервативен, привык к этой обуви", - добавляет Коэн. "Ицхак Гольдкнопф любит хорошую машину, хороший офис и хороший дом - кстати, Нетаниягу, уже после того, как выиграл выборы, пришел в дом и в некоторой радостной растерянности сказал: "Что это такое? Это зал торжеств который они открыли здесь, в этом районе?"".



Назначенный министр жилищного строительства уже более 30 лет является одним из самых крупных и влиятельных работодателей в ультраортодоксальном секторе. Он - владелец и до недавнего времени управляющий сети детских садов и яслей "Бейт Яаков", которую он унаследовал от своего отца. Даже в ультраортодоксальном секторе Голдкнопф является противоречивой фигурой, и его назначение сопровождалось волной протестов в сетях и СМИ - беспрецедентный случай в секторе.



Сеть учреждений Гольдкнопфа оказалась в центре внимания отчета государственного контролера в 2008 году, из которого выяснилось, что зарплата, заложенная в бюджет муниципалитетом и Министерством образования, лишь частично доходила до сотрудников сети, и что сотни воспитателей и помощников воспитателей получали неполную зарплату. Также говорили, что работниц уволили в летние месяцы, чтобы не платить им зарплату.



Около года назад был подан коллективный иск против сети детских садов Бейт Яаков. Поскольку речь идет об обвинениях в эксплуатации и невыплате зарплат, к запросу присоединилось и женское лобби. По словам журналиста Шахара Илана, комментатора газеты Calcalist, "Гольдкнопф - наиболее яркий представитель, возможно, первый в истории ультраортодоксальной политики, самого важного класса в ультраортодоксальном обществе. Мы думаем, что самый важный класс - это раввины, на практике же те, кто управляет ультраортодоксальным обществом, - это директора учреждений. Когда светский человек хочет стать предпринимателем, он создает компанию. Когда ультраортодокс хочет стать предпринимателем, он создает учреждение".



В случае Гольдкнопфа, он является руководителем многих учреждений, которые получают от государства бюджетов около 350 миллионов шекелей в год на свою деятельность. Он руководит сетью детских садов, которые также получили от государства несколько десятков зданий. В "серой зоне" ультраортодоксального образования были созданы семейные фирмы. И Гольдкнопф - это крайнее проявление данного феномена, это образовательный комплекс, общественный и семейный, все смешалось: у вас есть детсад, который является ассоциацией, где границы между частным и общественным несколько размыты, где работают члены семьи и через который проходят государственные бюджеты.





