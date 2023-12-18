



Сенаторы-демократы об МККК: не выполняет свой долг

Американские сенаторы-демократы отправили резкое письмо президенту Международного Комитета Красного Креста Мирьяне Шполярич Эггер относительно ситуации с заложниками, удерживаемыми террористами в Газе.



Они потребовали ответа о том, почему МККК "не выполнила должным образом свой долг по обеспечению ухода и защиты похищенным".



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Сенаторы требуют предоставить им подробную информацию об усилиях организации относительно получения доступа к заложникам.



"Мы глубоко обеспокоены отсутствием вашей реакции на военные преступления. Мы не принимаем отказ ХАМАСа разрешить организации посетить похищенных", - подчеркнули они.