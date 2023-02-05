



Сенатор США: Китай отправил воздушный шар, чтобы показать, что мы в “упадке”

Сенатор Марко Рубио, главный республиканец в сенатском комитете по разведке, заявил в воскресенье, что, несмотря на заявления Китая об обратном, на прошлой неделе они отправили воздушный шар, чтобы послать сообщение о тающем влиянии США по всему миру.



“Они сделали это намеренно. Они понимали, что его заметят. И сообщение, которое они пытались отправить, это то, во что они верят внутренне, и это то, что Соединенные Штаты – это когда-то великая сверхдержава, которая опустошена, и теперь находится в упадке”, – сказал Рубио в своем интервью ABC.



Официальные лица США заявили, что ожидали возмжности ударить по воздушному шару без риска для гражданских лиц, и объявили, что зонд находится над страной только после того, как он уже прилетел с Аляски.



По словам Рубио, Китай оценил задержку.



“Сообщение, которое они пытаются отправить миру, звучит так – Послушайте, эти ребята ничего не могут сделать даже с воздушным шаром, пролетевшим над воздушным пространством США. Как вы можете рассчитывать на них, если что-то произойдет в Индо-Тихоокеанском регионе?” – объяснил политик.