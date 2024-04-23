



Сенат США вышел на "финишную прямую" по голосованию за помощь Украине

Во вторник, 23 апреля, Сенат Соединенных Штатов Америки рассматривает законопроект о помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. После окончательного голосования соответствующий документ должен подписать президент Джо Байден



Уже преодолены "республиканские препятствия". Речь идет о том, что республиканцы начали затягивать процедурное голосование из-за того, что они не могут предложить к законопроекту свои правки.



Однако, Сенат все-таки проголосовал за сокращенную процедуру рассмотрения законодательного пакета помощи Украине



Это решение позволит провести быстрое обсуждение законопроекта в течение 30 часов с ограниченным временем для каждого сенатора. После чего - финальное голосование и подпись законопроекта президентом Джо Байденом.



