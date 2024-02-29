



Сенат Франции одобрил законопроект о конституционном праве на аборт

Это стало ключевым препятствием для принятия закона, обещанного президентом Эммануэлем Макроном в ответ на свертывание прав на аборты в США.



Сенат Франции принял законопроект о закреплении в Конституции права женщины на аборт, преодолев ключевое препятствие для принятия закона, обещанного президентом Эммануэлем Макроном в ответ на отступление от прав на аборты в США.



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Голосование состоялось после того, как нижняя палата парламента, Национальное собрание, подавляющим большинством голосов одобрила это предложение в январе. Теперь эта мера будет представлена на совместном заседании парламента, который, как ожидается, одобрит ее большинством в три пятых голосов на следующей неделе.



Макрон заявил после голосования, что его правительство намерено "сделать право женщин на аборт необратимым, закрепив его в конституции".

